بنك استثمار يصدم حائزي العملة الأمريكية.. الدولار في طريقه للهبوط إلى 13.5 جنيه

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أعلن بنك الاستثمار “فاروس” عن توقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه في الفترة المقبلة مؤكداً على أن يواصل سعر الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري ليصل إلى ما بين 13.5 إلى 14.5 جنيهًا، وواصل سعر الدولار تراجعه أمام الأداء القوي للجنيه المصري منذ بداية العام الماضي، ليهبط متوسط سعر الدولار اليوم إلى 15.50 جنيهًا للشراء و15.60 جنيهًا للبيع.

وخسر سعر الدولار نحو 48 قرشًا منذ بداية 2020، وخسر سعر الدولار منذ بداية 2019 منذ بداية التراجع المتواصل والتدريجي 2 جنيه و34 قرش .

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وقال بنك فاروس، في أحدث تقاريره، أن يتراجع سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة 10 : 15 % خلال الفترة المقبلة.

وأضافت بنك الاستثمار فاروس “أن قوة الجنيه ستضغط على أرباح الشركات خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن يحدث ضعف تدريجي لها على مدار الأعوام المقبلة، بما يعكس تأثير قوة سعر الصرف عليها بشكل مباشر”.

والجدير بالذكر أن مصر تشهد تحسنًا ملحوظاً في تدفقات النقد الأجنبي، مما يعزز قوة الجنيه المصري أمام الدولار، ويدفع الدولار لمزيد من التراجع.

وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بيانها الأسبوع الماضي، أن إجمالي التدفقات من النقد الأجنبي بلغت نحو 21.9 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالى 2019/2020 ، وهو ما دعم تحسن سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وعزز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها.

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