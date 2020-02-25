شركة مالية استثمارية تتوقع ارتفاع أسعار الدولار مع نهاية العام الحالي 2020

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توقعت شركة HC للاستثمار والأوراق المالية أن أسعار الدولار سوف تشهد ارتفاعاً مفاجئاً مع نهاية العام الحالي 2020، وذلك بعكس حالة التراجع التي تعيشها عملة الدولار الأمريكي منذ مطلع العام الجاري 2020 في كافة البنوك داخل مصر.

وأكدت الشركة على هامش تقرير خاص بها أن معدل التضخم سوف يصل إلى 7.7% خلال العام الحالي 2020، وهو ما يعني بالتالي أن البنك المركزي المصري سوف يكون قادراً على خفض أسعار الفائدة من جديد.

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وأشارت أيضاً إلى أن معدل التضخم سوف يؤدي إلى استقرار قيمة عملة الجنيه المصري في الأسواق المحلية، إلا أنه لن يواصل الاقتراب من عملة الدولار التي من المرجح أن تصل إلى حوالي 16.26 في شهر ديسمبر المقبل.

وشددت الشركة على أن مصر نجحت طيلة الأشهر الماضية في الوصول إلى أرقام مثالية وإيجابية للغاية من الناحية الاقتصادية، وذلك سواء بسبب انتعاش حركة السياحة إضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وأيضاً كثرة تدفقات النقد الأجنبي.

وأضافت أيضاً أن هذه العوامل السابقة ساهمت بدون أدنى شك في عودة عملة الجنيه المصري إلى قيمتها نوعاً ما مرة أخرى على الصعيد الخارجي وليس على الصعيد المحلي فقط، إلا أن ذلك لن يكون كافياً من أجل ضمان استمرار تراجع أسعار الدولار في مختلف البنوك داخل مصر.

ومن المؤكد أن الشعب المصري بأكمله لا يزال يحلم بمجيء اليوم الذي تعود فيه عملة الجنيه المصري إلى مكانتها العالية مرة أخرى مثلها مثل عملة الدولار مثلما كان الحال في سنوات مر عليها الكثير، علماً بأن حدوث ذلك من جديد سوف يضمن انخفاض أسعار جميع المنتجات.

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