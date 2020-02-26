مع بداية تعاملات اليوم سعر صرف الدولار أمام الجنيه يرتفع في 3 بنوك

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ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء في 3 بنوك، مقارنة بمستوى سعر صرف الدولار خلال تعاملات أمس الثلاثاء، فيما انخفض سعر صرف الدولار في بنك واحد فقط مع بداية التعاملات، وهو البنك العربي الإفريقي، واستقر سعر الصرف في 7 بنوك أخرى.

ارتفع سعر صرف الدولار اليوم في 3 بنوك

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بقيمة قرشاً واحداً فقط، خلال تعاملات البنك التجاري الدولي اليوم، عند مستوى 15.52 جنيهاً للشراء، وسجل سعر البيع 15.62 جنيهاً.

كما صعد سعر الدولار بقيمة قرشاً واحداً مع بداية تعاملات اليوم في بنك القاهرة، إلى مستوى 15.53 جنيهاً للشراء، وسجل سعر البيع 15.63 جنيهاً.

كما ارتفع سعر صرف الدولار بقيمة قرشاً واحداً فقط خلال تعاملات مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم إلى مستوى 15.54 جنيهاً للشراء، وسجل سعر البيع 15.63 جنيهاً.

انخفاض سعر صرف الدولار

بينما انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه بقيمة قرشاً واحداً مع بداية تعاملات اليوم في البنك العربي الأفريقي إلى مستوى 15.51 جنيهً للشراء، وسجل سعر البيع 15.61 جنيهاً.

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استقرار سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم في 7 بنوك

بينما استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مع بداية تعاملات اليوم في البنوك التالية، البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية عند مستوى 15.51 جنيهاً للشراء، وسجل سعر البيع 15.61 جنيهاً.

كما ظل سعر العملة الأمريكية “الدولار” ثابتاً خلال تعاملات البنوك التالية، بنك التعمير والإسكان، وبنك كريدي أجريكول، وبنك قناة السويس، وبنك البركة عند مستوى 15.53 جنيهاً للشراء، وسجل سعر البيع 15.63 جنيهاً.

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