تعرف على أسعار الدولار في كافة البنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 26/2/2020

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واصلت عملة الدولار الأمريكي ارتفاعها من جديد أمام عملة الجنيه المصري لليوم الثالث على التوالي في كافة البنوك داخل مصر، وذلك بالرغم من حالة التراجع الكبيرة التي حدثت طيلة الأسابيع الماضية منذ بداية العام الحالي 2020.

وأثار ذلك الارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار حالة من الجدل بين المواطنين بصفة عامة، وخاصة وأن أسعار الدولار من المفترض أن تكون في تراجع مستمر بسبب كثرة تدفقات النقد الأجنبي في البلاد إضافة إلى العديد من العوامل الأخرى.

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وإليكم الآن أسعار الدولار الأمريكي في كافة البنوك داخل مصر مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 26/2/2020:

البنك المركزي المصري، سعر بيع الدولار 15.64 جنيه / سعر شراء الدولار 15.54 جنيه.

البنك الأهلي المصري، سعر بيع الدولار 15.63 جنيه / سعر شراء الدولار 15.53 جنيه.

بنك مصر، سعر بيع الدولار 15.63 جنيه / سعر شراء الدولار 15.53 جنيه.

بنك القاهرة، سعر بيع الدولار 15.64 جنيه / سعر شراء الدولار 15.54 جنيه.

البنك التجاري الدولي، سعر بيع الدولار 15.64 جنيه / سعر شراء الدولار 15.54 جنيه.

بنك الإسكندرية، سعر بيع الدولار 15.64 جنيه / سعر شراء الدولار 15.54 جنيه.

البنك العربي الأفريقي، سعر بيع الدولار 15.64 جنيه / سعر شراء الدولار 15.54 جنيه.

بنك التعمير والإسكان، سعر بيع الدولار 15.64 جنيه / سعر شراء الدولار 15.54 جنيه.

بنك كريدي أجريكول، سعر بيع الدولار 15.65 جنيه / سعر شراء الدولار 15.55 جنيه.

بنك قناة السويس، سعر بيع الدولار 15.64 جنيه / سعر شراء الدولار 15.54 جنيه.

بنك أبوظبي الإسلامي، سعر بيع الدولار 15.65 جنيه / سعر شراء الدولار 15.55 جنيه.

بنك البركة، سعر بيع الدولار 15.63 جنيه / سعر شراء الدولار 15.53 جنيه.

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