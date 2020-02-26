مصر تستعد لإصدار الصكوك السيادية لجذب المستثمرين الجدد

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كشفت وزارة المالية بصفة رسمية مؤخراً عن الانتهاء من إعداد كافة التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون جديد من أجل إصدار الصكوك السيادية الحكومية، والتي تهدف إلى جذب المستثمرين الجديد إضافة إلى انتعاش الاقتصاد المصري.

وأكدت وزارة المالية أنها قد أحالت ذلك المشروع إلى مجلس الوزراء حتى يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، ثم بعد ذلك يتم عرضه مباشرة على مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال.

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وأشارت أيضاً إلى أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون سوف يعني مباشرة البدء في عملية إصدار الصكوك السيادية الحكومية، والتي سوف تكون لها عدة فوائد على مصر في المرحلة القادمة تتمثل على النحو التالي:

جذب المستثمرين الجدد. المساهمة في انتعاش الاقتصاد المصري. تمويل الموازنة العامة للدولة. المساهمة في تخفيض القيمة المحددة من أجل تمويل الاستثمارات.

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