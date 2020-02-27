ارتفاع أسعار الذهب بسبب انتشر فيروس كورونا خارج الصين

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شهدت أسعار الذهب العالمية، اليوم، ارتفاعًا بعدما عزز انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفي 12” زيادة الطلب على المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن في الاستثمار، إلى جانب زيادة رهانات خفض الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية، في حين بلغ البلاديوم ذروة قياسية بفعل المخاوف من نقص المعروض.

وحسبما ذكرت وكالة رويترز، بلغ سعر أوقية الذهب الأصفر بحلول الساعة 0615 بتوقيت جرينتش، 0.8% إلى 1651.95 دولار للأوقية.

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وقفزت الأسعار أكثر من 1% خلال معاملات أمس الأربعاء لكنها أغلقت على صعود 0.3% فقط، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.7% مسجلة 1654 دولارا.

وفي ذات السياق قال دانييل هاينز، المحلل لدى ايه.إن.زد، إن ثمة توقعات متصاعدة بشأن أن البنوك المركزية سوف تحتاج اتخاذ إجراءات في حال زاد انتشار كورونا خارج الصين، وهو ما يدفع بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة بقوة بفعل تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.1% إلى 2787.64 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2847.50 دولار في وقت سابق من الجلسة.