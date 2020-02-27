ارتفاع سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية

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ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 3 بنوك خلال التعاملات الصباحية، اليوم، مقارنة بمستواه أمس، فيما استقر سعره في 8 بنوك أخرى، حيث وصل سعره إلى 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع.

وزاد سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعره قرشين في بنك البركة إلى 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع.

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واستقر سعر العملة الخضراء في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.53 جنيه للشراء، و15.63 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في بنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك العربي الإفريقي، وبنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس عند 15.54 جنيه للشراء، و15.64 جنيه للبيع، وحافظ على سعره في بنك كريدي أجريكول عند 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع.