الدولار يواصل ارتفاعه في بنكي الأهلي ومصر خلال منتصف التعاملات اليومية

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واصل الدولار ارتفاعه في 3 بنوك خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعاره في الصباح، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى، حيث شهد ارتفاعا بنحو قرش واحد في بمك القاهرة محققا 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعره في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر مسجلا 15.54 جنيه للشراء، و15.64 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، والبنك العربي الإفريقي، وبنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس عند 15.54 جنيه للشراء، و15.64 جنيه للبيع، بينما استقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع، وحافظ على سعره في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع، بينما استقر سعره في بنك البركة عند 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع

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