أسعار الدولار ترتفع بشكل غير متوقع في أسبوع رغم تراجعها عالمياً

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ارتفعت أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه المصري مقارنة بسعره مطلع الأسبوع المنصرم، حيث ارتفع سعر الدولار بشكل ملحوظ بلغت قيمته قرابة الـ 7 قروش، ليسجل أول ارتفاع في سعر الدولار منذ بداية العام الجاري 2020.

وبالرغم من ارتفاع سعر الدولار في مصر إلا أن سعر الدولار اليوم تراجع أمام سلة العملات الرئيسية، وذلك بسبب تأكيد أول حالة مصابة بـ فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، مما تسبب في تراجع سعر الدولار اليوم مقابل سعر الين الياباني والفرنك السويسري.

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وشهد سعر الدولار اليوم ارتفاعاً جديداً أمام الجنيه المصري بختام تعاملات الأسبوع، ليستكمل موجه ارتفاعه أمام الجنيه لليوم الرابع على التوالي، أمام الجنيه المصري بقيمة 7 قروش، حيث سجل سعر الدولار اليوم 15.56 جنيه للشراء و 15.64 جنيه للبيع وفقاً لبيانات البنك المركزي مقارنة بسعره في بداية الأسبوع حيث كان يسجل 15.49 للشراء و 15.59 للبيع.

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