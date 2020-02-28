لماذا ارتفع الدولار أمام الجنيه خلال الأسبوع الجاري؟.. مصرفيون يوضحون

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شهدت أسعار الدولار ارتفاعًا أمام الجنيه، خلال الـ4 الأيام الأخيرة في البنوك، وزاد متوسط الدولار، نحو 6 قروش، ليصل إلى 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وأرجع 3 مصرفيون أسباب صعود الدولار أمام الجنيه، لخروج بعض أموال المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية في إطار موجة لخروج بعض الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، متأثرة بانتشار فيروس كورونا.

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وأكد مسؤول بالبنك المركزي، أن خروج بعض المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية سبب ارتفاع سعر الدولار.

وقلل المصرفيون من مخاوف تأثير خروج الاستثمارات غير المباشرة من الأسواق الناشئة؛ لأنها مؤقتة ومرتبطة بالسيطرة على فيروس كورونا، مؤكدين أن مصر سبق وأن شهدت أزمة مماثلة قبل عامين، عرفت بـ”الأموال الساخنة”، ضمن موجة خروج كبيرة من الأسواق الناشئة، لكنها عاودت التدفق مرة أخرى.

وأكد عضو مجلس إدارة أحد البنوك الحكومية محمد بدرة، أن صعود الدولار أمام الجنيه يعود لخروج بعض الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة بسبب كورونا، مشيرا إلى أن الاستثمارات غير المباشرة تعطي انطباعا خاطئا للسوق بقوة أو ضعف العملة المحلية أمام الدولار.

كانت أسعار الدولار شهدت تراجعًا أمام الجنيه في البنوك منذ بداية 2019 وحتى الأحد الماضي، وجذبت مصر تدفقات أجنبية بلغت 12 مليار دولار.

يشار إلى أن وزير المالية محمد معيط، قال إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية ارتفعت لـ22 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضي.