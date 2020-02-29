بسبب كورونا.. أسعار الذهب العالمية تهبط 4.6% في يوم واحد

Advertisements

شهدت أسعار الذهب انخفاضا بنسبة وصلت إلى 3.61%، في نهاية التعاملات أمس، بالأسواق العالمية، عقب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” في جميع أنحاء العالم، وشملت الخسائر المعادن النفيسة، حيث هبط البلاديوم بنسبة 13% خلال الجلسة، والبلاتين 6.1%، والفضة 7.4 %.

وقال مدير التداول في “يو.إس” جلوبال انفستورز مايكل ماتوسك، إن المستثمرين يبيعون ما بوسعهم بيعه، لهذا تأثر الذهب وأسهم شركات استخراج الذهب، مشيرا إلى أن الناس يحاولون بيع أي شيء يستطيعون بيعه.

Advertisements

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 4.5% إلى 1568.96 دولار للأوقية، في أكبر، وتحدد سعر التسوية في العقود الأمريكية الآجلة على هبوط 4.6% إلى 1566.70 دولار، وشهد الذهب تقلبات حادة، خلال الأسبوع الحالي، إذ سجل أعلى مستوى في سبع سنوات عندما بلغ 1688.66 دولار، الاثنين الماضي، وسجل أشد انخفاض أسبوعي له منذ نوفمبر 2016.

وهبط البلاديوم 10.8% إلى 2538.21 دولار للأوقية، وفقد المعدن نحو 390 دولارا منذ ذروة 2875.50 دولار المسجلة، الخميس الماضي، وفقد البلاتين 5.5% ليسجل 849.63 دولار، وهوى سعر الفضة 7.2% إلى 16.43 دولار للأوقية.

ويثير الانتشار السريع لفيروس كورونا مخاوف الكثيرين مع إعلان 6 دول عن أولى حالات الإصابة بها، وتحذير منظمة الصحة العالمية من انتشاره في أنحاء العالم، ويدفع الفزع من الفيروس أسواق الأسهم العالمية لأسوأ تراجع أسبوعي لها منذ 2008.