فيروس كورونا يتسبب في تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية

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لا يزال فيروس كورونا يواصل انتشاره بشكل مخيف في كافة أنحاء العالم على مدار الأيام الماضية، مما زاد من حجم الخسائر على كافة المستويات لجميع دول العالم سواء من الناحية الاقتصادية أو التجارية أو الحياة بصفة عامة.

وكان لفيروس كورونا تأثير سلبي واضح على أسعار الذهب بصفة خاصة في الأيام القليلة الماضية، بالرغم من أن سعر الذهب قد ارتفع بشكل قياسي في الآونة الأخيرة إلا أن المخاوف الكبرى من تفشي فيروس كورونا جعل السعر يهبط بقوة مع نهاية تعاملات اليوم السبت في الأسواق العالمية وليس في السوق المحلي داخل مصر فقط.

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ويكفي الإشارة فقط إلى أن سعر أوقية الذهب قد وصلت اليوم في الأسواق العالمية إلى 1585.69 دولار أمريكي، وذلك بعد أن كان سعر أوقية الذهب قد وصل إلى 1688.66 دولار أمريكي في الأسبوع الماضي.

وإليكم الآن أسعار الذهب في السوق المحلي داخل مصر مع نهاية تعاملات اليوم السبت 29 فبراير 2020:

سعر جرام الذهب عيار 18، 594 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 21، 693 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 24، 792 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب، 5544 جنيهاً.

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