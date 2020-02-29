الخبراء يتوقعون وصول سعر الدولار إلى 16 جنيه خلال أسبوعين بسبب فيروس كورونا

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توقع العديد من الخبراء في مجال الاقتصاد أن أسعار الدولار سوف تواصل ارتفاعها داخل مصر بشكل رهيب خلال الفترة القادمة التي قد تصل إلى غاية أسبوعين، بسبب المخاوف الكبرى من تفشي فيروس كورونا بعد زادت عدد الحالات المصابة في كافة أنحاء العالم.

وأكد عدد من الخبراء خلال تصريحات صحفية اليوم السبت أن سعر صرف الدولار الأمريكي لن يستقر فقط على 15.50 أو 15.60 جنيه مثلما هو الحال في معظم البنوك على مدار الأيام الماضية.

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وأشاروا أيضاً إلى أسعار الدولار في مختلف البنوك داخل مصر قد تصل إلى 16 جنيهاً تقريباً بعد أسبوعين من الآن، نظراً إلى استمرار انتشار فيروس كورونا مما يتسبب بدوره في انهيار الاقتصاد العالمي وليس فقط الاقتصاد المصري فقط.

وشدد الخبراء على أن فيروس كورونا كان له تأثيرات سلبية على عدة جوانب اقتصادية داخل مصر مثل حركة السياحة في المقام الأول، إضافة إلى تراجع تدفقات النقد الأجنبي وأيضاً توقف حركة التجارة المتمثلة في الاستيراد والتصدير من بعض الدول وخاصة دولة الصين المنبع الرئيسي لفيروس كورونا.

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