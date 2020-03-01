هل تواصل أسعار الذهب الهبوط في مصر؟

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شهدت أسعار الذهب انخفاضا على غير المتوقع، في الأسواق العالمية خلال تعاملات الجمعة، ما انعكس على أسعار الذهب في مصر، جراء مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

وذكرت وكالة رويترز، أن أسعار المعدن الثمين سجلت أكبر انخفاض لها منذ نوفمبر 2016، بفعل مخاوف تفشي فيروس كورونا، بعد ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية، الأسبوع الماضي، لأعلى مستوى في 7 سنوات عند 1688.66 دولار.

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وفعت المخاوف المستثمرين، في الأسواق العالمية، لتسييل أصول الذهب، وسجل وقتها خسارة بلغت نحو 59.3 دولار للأوقية بنسبة 3.61%، ووصل إلى 1585.69 دولار في نهاية التعاملات، وهو ما انعكس على أسعار الذهب في مصر، حيث انخفض الجرام 21 جنيها، دفعة واحدة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 693 جنيها مقابل 714 جنيها يوم الخميس الماضي، ووصل عيار 18 إلى 594 جنيها، وعيار 24 إلى 792 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب نحو 5544 جنيها.

وقال سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية نادي نجيب، إن أسعار الذهب ستواصل هبوطها، خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلة أن ما حدث من انخفاض للأسعار كان بسبب بيع المستثمرين لكميات كبيرة من الذهب، بعد وصوله لمستويات مرتفعة، مع تنامي مخاوف تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أن المستثمرين يتجهون لشراء الذهب مع تراجع الأسعار، وهو ما يتوقع معه المستثمرون أن يعود الذهب للارتفاع.

وأكد رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات وصفي أمين واصف، أن الانخفاض الحاد في أسعار الذهب جاء بسبب لجوء عدد من الدول لتسييل جزء من الذهب المسجل بالاحتياطي النقدي، لتأثر أوضاعها الاقتصادية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضح واصف أن استمرار أسعار الذهب في التراجع، يرتبط بحدوث المزيد من التصرف في الذهب المسجل بالاحتياطي في البنوك المركزية.