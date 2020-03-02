أسعار الدولار تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم

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شهد سعر صرف الدولار ارتفاعا مقابل الجنيه، في بداية تعاملات اليوم، مقارنة بمستواه أمس، في 5 بنوك، فيما شهد استقرارا في 6 بنوك أخرى.

وفي بنكي الأهلي المصري ومصر، ارتفع سعر الدولار قرشًا وبلغ 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع، كما زاد قرشا في بنكي العربي الأفريقي، والتعمير والإسكان وبلغ نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

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كما ارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا في مصرف أبوظبي الإسلامي وسجل نحو 15.60 جنيه، و15.70 جنيه للبيع، فيما استقر سعر الدولار في بنوك “القاهرة، والبركة، وكريدي أجريكول” وسجل سعر الصرف نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه.

وشهد الدولار استقرارا في “بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية” وسجل نحو 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، واستقر سعر الورقة الخضراء في بنك قناة السويس عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.