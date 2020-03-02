ارتفاع أسعار شاشات التلفزيون للمرة الثانية بسبب كورونا

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شهدت أسعار شاشات التليفزيون ارتفاعا، للمرة الثانية، خلال أسبوعين بنحو 300 جنيه، بسبب نقص المعروض في الأسواق.

وقال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في غرفة القاهرة التجارية أشرف هلال، إن متوسط أسعار الشاشات ارتفع 300 جنيه، خلال الأيام الماضية، وتعد هذه الزيادة هي الثانية في الأسواق.

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وأضاف نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية أحمد هلال، أن سعر شاشة تليفزيون 32 بوصة لأحد الماركات بلغ 1425 جنيهًا، الأسبوع الماضي، فيما سجلت هذا الأسبوع نحو 1710 جنيهات.

يأتي نقص المعروض في الأسواق، نتيجة لعدم الإفراج عن البضائع، التي جرى استيرادها من الصين، وتعذر استيفاء الأوراق من الطرف الصيني، وتتكدس الموانئ بحاويات البضائع التي جرى استيرادها من الصين، خلال الفترة الماضية.