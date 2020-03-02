مصر تبدأ اليوم الترويج للمزايدة العالمية من أجل البحث عن الذهب والمعادن

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تبدأ مصر اليوم رحلة الترويج للمزايدة العالمية من أجل البحث عن الذهب والمعادن، وذلك على هامش مشاركة وزير البترول والثروة المعدنية في المؤتمر الدولي للتعدين الذي سيتم في عقده في دولة كندا وتحديداً في مدينة تورنتو.

ومن المؤكد أن هذه المزايدة العالمية سوف تجذب كم هائل من الاستثمارات الأجنبية لمصر في المرحلة القادمة، علماً بأن عملية البحث عن الذهب والمعادن سوف تتم في العديد من المناطق في الصحراء الشرقية، وذلك تحديداً على مساحة تصل تقريباً إلى 170 ألف كيلو متر مربع.

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وتُعتبر هذه المزايدة العالمية من أجل البحث عن الذهب والمعادن هي الأولى من نوعها في العام الحالي 2020، علماً بأن هذه المزايدة التي يتم عقدها في كل عام تُعد الأكبر على الإطلاق في عالم التعدين، ويكفي الإشارة فقط إلى أن عدد المشاركين في هذه المزايدة يصل إلى أكثر من 25 ألف شخص من 135 دولة.

ومن جانبه، سوف يُحاول وزير البترول عقد عدة جلسات مع رؤساء أكبر الشركات العالمية في مجال التعدين، وذلك في إطار سعيه إلى محاولة النهوض بقطاع التعدين في مصر مثلما هو حال بقية المجالات الأخرى بناءً على توجيهات رئيس جمهورية مصر العربية.

يُذكر أن وفداً من وزارة البترول والثروة المعدنية قد شارك يوم أمس الأحد في إحدى الندوات التابعة لمؤتمر الليلة، وذلك من أجل الدعوة إلى الاستثمار في مجال التعدين داخل مصر، كما تم عرض أيضاً التعديلات التي من شأنها أن تُحفز الشركات الكبرى على الاستثمار في مجال التعدين داخل مصر، ويبقى الهدف الرئيسي هو النهوض بجمهورية مصر العربية في جميع المجالات وجذب الاستثمارات الأجنية.

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