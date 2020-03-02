أسعار فائدة تنافسية ل7 شهادات ادخارية في بنك مصر .. تعرف عليها

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حرص بنك مصر على طرح 7 شهادات ادخارية جديدة ذات أسعار فائدة تنافسية لكافة عملائه، وذلك في إطار سعيه إلى تدعيم الحصص السوقية الخاصة به من ودائع عملاء البنك، حتى يتم التوسع بشكل أكبر في عمليات الإقراض المختلفة سواء بالنسبة إلى المشروعات أو حتى بالنسبة إلى المشروعات.

وتُعتبر هذه الشهادات الادخارية واحدة من أهم عوامل جذب العملاء سواء في بنك مصر أو حتى في أي بنك آخر، نظراً إلى الفائدة التي يستطيع صاحب المدخرات الحصول عليها في حالة حصوله على إحدى هذه الشهادات.

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وإليكم الآن كافة التفاصيل حول 7 شهادات ادخارية ذات أسعار فائدة تنافسية التي قام بطرحها بنك مصر:

شهادة القمة الادخارية، تصل مدة هذه الشهادة إلى 3 سنوات مع إمكانية تجديدها مرة أخرى، كما يتم صرف العائد الخاص بها بصفة شهرية، فيما يصل سعر الفائدة عليها في الوقت الحالي إلى 12% ثابتة، علماً بأن فئة الشهادة 1000 جنيه إضافة إلى مضاعفاتها. الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير، تصل مدة هذه الشهادة إلى 3 سنوات مع إمكانية تجديدها مرة أخرى، كما يتم صرف العائد الخاص بها بصفة ربع سنوية، فيما يصل سعر الفائدة عليها في الوقت الحالي إلى 12.5% متغير، علماً بأن فئة الشهادة 1000 جنيه إضافة إلى مضاعفاتها. شهادة العائد الشهري الثابت، تصل مدة هذه الشهادة إلى 5 سنوات مع إمكانية تجديدها مرة أخرى، كما يتم صرف العائد الخاص بها بصفة شهرية، فيما يصل سعر الفائدة عليها في الوقت الحالي إلى 10.5%، علماً بأن فئة الشهادة 1200 جنيه إضافة إلى مضاعفاتها. شهادة العائد السنوي الثابت، تصل مدة هذه الشهادة إلى 5 سنوات مع إمكانية تجديدها مرة أخرى، كما يتم صرف العائد الخاص بها بصفة سنوية، فيما يصل سعر الفائدة عليها في الوقت الحالي إلى 11%، علماً بأن فئة الشهادة 1000 جنيه إضافة إلى مضاعفاتها. شهادة العائد الشهري الثابت 7 سنوات، تصل مدة هذه الشهادة إلى 7 سنوات مع إمكانية تجديدها مرة أخرى، كما يتم صرف العائد الخاص بها بصفة شهرية، فيما يصل سعر الفائدة عليها في الوقت الحالي إلى 11%، علماً بأن فئة الشهادة 750 جنيه إضافة إلى مضاعفاتها. شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي 5 سنوات، تصل مدة هذه الشهادة إلى 5 سنوات ولا يمكن تجديدها مرة أخرى، كما يتم صرف العائد الخاص بها في نهاية مدة الشهادة، فيما يصل سعر الفائدة عليها في الوقت الحالي إلى 10% مُركب أي أصل المبلغ إضافة إلى 61% عائد، علماً بأن فئة الشهادة 621 جنيه إضافة إلى مضاعفاتها. شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي 10 سنوات، تصل مدة هذه الشهادة إلى 10 سنوات ولا يمكن تجديدها مرة أخرى، كما يتم صرف العائد الخاص بها في نهاية مدة الشهادة، فيما يصل سعر الفائدة عليها في الوقت الحالي إلى 11% مُركب أي أصل المبلغ إضافة إلى 183% عائد، علماً بأن فئة الشهادة 353 جنيه إضافة إلى مضاعفاتها.

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