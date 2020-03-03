تحديد سعر الشقة بـ184 ألف جنيه.. “الإسكان” توضح تفاصيل الإعلان الـ13

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في إطار استعدادات وزارة الإسكان المتمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح الإعلان الثالث عشر، من مشروع الإسكان الاجتماعي خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعدد من المدن الجديدة، أكد المهندس صلاح حسن نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه من المقرر أن تتواجد الوحدات السكنية في محافظات الصعيد بداية من الفيوم حتى أسوان، بواقع 20 لـ 30 ألف شقة، مشيرًا إلى أن سعر الوحدة سوف تكون 184 ألف جنيه، إلى جانب 5% من ثمن الشقة قيمة وديعة الصيانة، حيث تجرى عمليات السداد على 20 سنة بنظام التمويل العقاري.

وأضاف حسن، أن الشقق يتم تسليمها كاملة التشطيبات وجاهزة للسكن، بمساحة 90 مترًا، عبارة عن 3 غرف صالة وحمام ومطبخ، موضحا أن التقدم للحصول على الشقة سوف يكون من خلال مكاتب البريد الموجودة في مدن ومحافظات طرح الشقق، حيث سيتم سداد مقدم الحجز وقيمة كراسة الشروط، ثم التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي.

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وأكد أن شروط التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي تتمثل في أن لا يكون المتقدم أو أي فرد من أسرته حصل على دعم سابق من الحكومة سواءً شقة أو أرض، ويكون مقيما أو يعمل في المحافظة التي سيتقدم لحجز وحدة بها، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، مضيفا أن سن المتقدم لابد أن يكون بين 21 وحتى 50 سنة، على ان يكون الحد الأقصى لدخل الأعزب 4200 جنيه، والحد الأقصى لدخل المتزوج ويشمل (الزوج والزوجة) 5700 جنيه، والحد الأدنى للمرتب 1300 جنيه.

وأوضح أن مشروع الإسكان الاجتماعي يتواجد في 21 مدينة جديدة وبعض المحافظات، حيث يتم تنفيذ 650 ألف وحدة، تم الانتهاء من 415 منهم، وتخصيص 310 ألف شقة.

جدير بالذكر أن وزارة الإسكان طرحت الإعلان الـ11 من الإسكان الاجتماعي العام الماضي بواقع 20 ألف وحدة بمساحات موحدة 90 مترًا، (3 غرف وصالة)، بسعر 184 ألف جنيه، بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية، والإعلان الـ12 نهاية 2019، بواقع 20 ألف شقة أيضًا بسعر 197 ألف جنيه، بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية.