ارتفع قرشا واحدا.. أسعار الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية

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شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ارتفاعا نحو قرشا واحدا في أبو ظبي الإسلامي وانخفض قرشا واحدا في بنك الإسكندرية، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، بينما استقر في 9 بنوك أخرين.

وتراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية قرشا واحدا إلى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر العملة الخضراء قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.61 جنيه، و15.71 جنيه للبيع.

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وحافظ سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وقناة السويس على سعره عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع، بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي، والعربي الأفريقي عند 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع، وبلغ سعره في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والبركة عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.