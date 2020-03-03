“المركزي”: ارتفاع النقد الأجنبي خلال فبراير الماضي

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قال البنك المركزي، إن احتياطي النقد الأجنبي واصل ارتفاعه خلال فبراير الماضي للشهر الـ14 على التوالي، حيث ارتفع بقيمة 53 مليون دولار مقارنة بنهاية يناير الماضي، محققا رقما قياسيا جديدا.

وأضاف المركزي، في بيان عنه، أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ 45.510 مليار دولار في نهاية فبراير، مقابل نحو 45.457 مليار دولار في نهاية يناير الماضي.

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وأوضح أن الذهب المسجل باحتياطي البنك المركزي، قاد صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى الزيادة خلال فبراير، وذلك للشهر الثالث على التوالي ليحافظ على سلسلة ارتفاعاته المستمرة منذ بداية 2019، موضحا أن ارتفاع قيمة الذهب المسجل في الاحتياطي لدى البنك المركزي خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 164 مليون دولار بنسبة زيادة 4.8%، لتصل إلى نحو 3.59 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي مقابل نحو 3.42 مليار دولار بنهاية يناير.