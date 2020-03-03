انخفاض معدل شراء الريال السعودي بعد تعليق تأشيرات الحج والعمرة

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أكدت العديد من شركات الصرافة داخل مصر اليوم الثلاثاء أن معدل شراء عملة الريال السعودي قد انخفض بشكل ملحوظ للغاية على مدار الأيام القليلة الماضية، وذلك تحديداً منذ إعلان وزارة الحج السعودية عن تعليق تأشيرات الحج والعمرة لجميع الوافدين بصفة عامة خوفاً من فيروس كورونا.

وأوضحت هذه الشركات أن عملية بيع عملة الريال السعودي واستبدالها مرة أخرى بعملة الجنيه المصري المحلية تمر بصورة طبيعية حتى الآن، فيما لم يعد هناك أي إقبال تقريباً من المصريين على شراء عملة الريال السعودي.

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وأشارت أيضاً إلى أن ذلك الأمر كان متوقعاً بدون أدنى شك بعد قرار وزارة الحج السعودية المتمثل في تعليق تأشيرات الحج والعمرة، على أن يعود الأمر إلى وضعه الطبيعي من جديد بعد نهاية أزمة فيروس كورونا المنتشر بقوة في الآونة الأخيرة حول العالم بأكمله.

وشددت شركات الصرافة على أن انخفاض معدل شراء عملة الريال السعودي لن يكون لديه أي تأثير تماماً على سعر صرف هذه العملة، نظراً لأن سعر صرف جميع العملات العربية مرتبط بسعر صرف عملة الدولار الأمريكي في جميع الأحوال.

وأضافت أيضاً أن سعر بيع عملة الريال السعودي في البنك المركزي المصري قد وصل اليوم الثلاثاء إلى 4.18 جنيه، وفي مقابل ذلك وصل سعر شراء عملة الريال السعودي في نفس البنك إلى 4.16 جنيه.

ويأمل الشارع المصري أو حتى العربي في إنتهاء هذه الأزمة قريباً التي بات العالم بأكمله يُعاني منها بسبب سرعة انتشار وتفشي فيروس كورونا، علماً بأن فصل الصيف سوف يكون هو الوحيد القادر على قتل ذلك الفيروس بسبب درجات الحرارة العالية.

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