10 معلومات عن الإعلان الـ13 للإسكان

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أيام قليلة وتطرح وزارة الإسكان متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الإعلان الـ13 من مشروع الإسكان الاجتماعي خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعدد من المدن الجديدة، وفقا لما قاله المهندس صلاح حسن، نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي.

وويرصد التقرير التالي 10 معلومة عن الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي، والتب جاءت على النحو التالي:

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– سعر الشقة سجل 184 ألف جنيه.

– الشقق مساحة موحدة 90 مترًا والشقق كاملة التشطيب عبارة عن 3 غرف ومطبخ وحمام.

– الإعلان الـ13 سيتواجد في مدن الصعيد، بداية من الفيوم حتى أسوان.

– سداد ثمن الشقة بنظام التمويل العقاري على 20 عاما ولا يمكن السداد على مدة أقل من ذلك.

– يتم سداد 5% من ثمن الشقة قيمة وديعة الصيانة.

– قيمة الفوائد على قرض التمويل العقاري تصل لـ7%.

– 14 ألف جنيه مقدم الحجز ويتم السداد عن شراء كراسة الشروط.

– الأولوية في الحجز ستكون لمن هم مقيمين أو العاملين في المحافظة التي تقع بها الشقة.

– لابد أن يكون سن المتقدم للحجز بين 21 وحتى 50 سنة.

– الحد الأدنى لمرتب المتقدم للحجز في الإسكان الاجتماعي 1300 جنيه، والحد الأقصى لدخل الأعزب 4200 جنيه، والحد الأقصى لدخل المتزوج ويشمل (الزوج والزوجة) 5700 جنيه، ومتوسط القسط الشهري 700 جنيه على 20 سنة، والقسط يتغير من عميل لأخر حسب السن والدخل.