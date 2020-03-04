استقرار سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية

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شهد سعر صرف الدولار استقرارا أمام الجنيه في 11 بنكا، خلال التعاملات الصباحية، اليوم، مقارنة بمستواه مساء أمس، حيث استقر سعر الدولار في بنك الأهلي المصري، وبنك مصر، و بنك قناة السويس، وبنك الإسكندرية عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

وحافظت العملة الأمريكية، على سعرها في البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي عند 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع، بينما ظل سعر الدولار مستقرا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والبركة عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، فيما شهد سعر صرف العملة الأمريكية استقرارا عند مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.61 جنيه، و15.71 جنيه للبيع.

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