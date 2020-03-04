قفزة في أسعار الذهب عالميا إثر خفض “المركزي الأمريكي” أسعار الفائدة

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شهدت أسعار الذهب العالمية، اليوم، قفزة لتستمر في إحراز مكاسبها بعد أن سجلت ارتفاعا بنسبة 3% في الجلسة السابقة في الوقت الذي خفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة للتحوط من الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا السريع الانتشار، جاء ذلك بعدما سجل الذهب ربحا كبيرا في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1641.08 دولار للأونصة بحلول الساعة 0625 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أكبر مكسب بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 2016 يوم الثلاثاء. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1642.50 دولار للأونصة.

وبحسب وكالة رويترز، خفض البنك المركزي الأمريكي، أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أمس في تحرك طارئ لحماية أكبر اقتصاد في العالم من أثر الوباء.

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وأعلنت مارجريت يانج يان محللة السوق لدى سي.إم.سي، أن الليلة الماضية شهدت زخما لا يزال موجودا في الجلسة الآسيوية. لكن خفض الفائدة جرى وضعه في الحسبان على الأرجح بشكل كبير. لذا فالاتجاه الصعودي (للذهب) محدود في الوقت الحالي، موضحة أن خفض معدل الفائدة أول تحرك من جانب مجلس الاحتياطي الأمريكي خارج اجتماعات السياسة النقدية الاعتيادية المقررة وذلك منذ 2008 حين كانت الأزمة المالية في ذروتها.

وجاء التحرك الطارئ لم يهدئ مخاوف المستثمرين إذ أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية منخفضة ثلاثة بالمئة تقريبا يوم الثلاثاء، بينما سجلت الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء تقلبا، ويقلص انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.4% إلى 2490.70 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.7% إلى 880.71 دولار. وصعدت الفضة 0.2% إلى 17.22 دولار للأونصة.

وأعرب المجلس العالمي لاستثمار البلاتين إن طلب قطاع السيارات على البلاتين سيرتفع هذا العام للمرة الأولى منذ 2016 لكنه لن يكون كافيا لتعويض انخفاض في الشراء بغرض الاستثمار، مما يترك فائضا في السوق العالمية مجددا.