“زيادة 24 جنيها دفعة واحدة”.. قفزة في أسعار الذهب في السوق المحلية

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ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم، محققة قفزة كبيرة، مقارنة بنسبتها، أمس، حيث زاد جرام الذهب بنحو 24 جنيها، جاء ذلك بتأثرا بصعود سعر المعدن عالميا.

وأوضح ناجي فرج، رئيس اللجنة الاقتصادية في شعبة تجار الذهب في غرفة القاهرة التجارية، أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 720 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقابل 696 جنيهًا أمس، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو617 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 823 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5760 جنيهًا.

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وحسبما ذكرت وكالة بلومبرج، شهد سعر الأونصة اليوم زيادة بنحو 56 دولارا بنسبة تصل إلى 3.5% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1635.8 دولار في الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة.