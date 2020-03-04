تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى

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انخفض الدولار الأمريكي، اليوم، إلى أدنى مستوياته في 5 أشهر أمام الين الياباني والفرنك السويسري حيث اقترب لأقل مستوياته خلال العامين الأخيرتين حيث بلغ الدولار 106.85 ين ياباني في آسيا، اليوم، وهو أدنى مستوياته، ثم استقر عند 107.36 ين، وبلغت العملة الأمريكية 0.9566 فرنك سويسري قرب أضعف مستوياتها في نحو عامين.

بينما سجل اليورو في أحدث تعاملاته 1.1158 دولار، واقترب لأعلى مستوى في شهرين والذي بلغه أمس، جاء ذلك في ظل الخفض الطارئ الذي أقره مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس المزيد من القلق بشأن أثر فيروس كورونا ودفع عائدات سندات الخزانة الأمريكية للنزول إلى مستويات قياسية متدنية.

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وفاجئ البنك المركزي الأمريكي، المستثمرين بخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إلى نطاق مستهدف بين واحد بالمئة و1.25% أمس الثلاثاء، قبل أسبوعين من اجتماع اعتيادي مقرر بشأن السياسات، كما شجعت عمليات بيع واسعة النطاق للدولار في أن يقبل المراهنون على ارتفاع اليورو على شراء العملة الموحدة بقوة.

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