“مجلس الذهب”: أسعار الذهب سوف تواصل الارتفاع

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قال خوان كارلوس أرتيجاس مدير أبحاث الاستثمار في مجلس الذهب العالمي، إنه من المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في الصعود خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد قرار البنك المركزي الأمريكي المفاجئ بخفض الفائدة 0.5% أمس،

وأضاف أرتيجاس، في تحليل نشر على موقع المجلس، اليوم، أن أسعار الذهب قفزت خلال العام الجاري لتصل لأعلى مستواها أمس بعد قرار المركزي الأمريكي وتصل إلى 1650 دولارًا للأونصة، موضحة أن سعر الذهب ارتفع عالميًا بنسبة 7.5% أمس مقارنة بسعره قبل عام، ليكون واحدًا من أفضل الأصول أداءً، إلى جانب أن تحليلات مركز الأبحاث أن المستثمرين يضيفون الذهب إلى محفظة استثماراتهم لتغلب على تزايد التقلبات في البيئة المحيطة بالاستثمارات.

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وأكد أنه من المتوقع أن يدعم قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة الطلب على الاستثمار في الذهب، حتى لو انخفض الطلب على السلع الاستهلاكية، مضيفًا أن أسعار الذهب سترتفع بالضعف على المدى الطويل في الفترات التي تكون فيها أسعار الفائدة سلبية، مثلما هو الحال الآن.

جدير بالذكر أن الأسهم الأمريكية انخفضت في جلسة تداول متقلبة أمس بعد أن فاجأ مجلس الاحتياطي المستثمرين بخفض قدره نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة، وهو ما يزيد المخاوف بشأن حجم آثار فيروس كورونا على الاقتصاد.