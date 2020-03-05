“النقد الدولي” يتيح 50 مليار دولار لمواجهة الآثار الاقتصادية لـ”كورونا المستجد”

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قال صندوق النقد الدولي، إنه تم إتاحة حوالي 50 مليار دولار، عبر تسهيلات تمويل الطوارئ السريعة الإنفاق، للدول منخفضة الدخل ودول الأسواق الناشئة التي يمكن أن تسعى للحصول على الدعم وسط تفشي فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في تعطل السياحة والسفر وسلاسل التوريد العالمية، موضحا أن هناك حوالي 10 مليارات من المبلغ ستتاح بدون فائدة للدول الأكثر فقرًا.

جاء ذلك في إطار حزمة الإجراءات التي اتخذها البنك الدولي وأعلن أمس عنها، من أجل تمويل أولية فورية تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار لمساعدة الدول على التغلب على الآثار الصحية والاقتصادية لانتشار فيروس كورونا، في ظل وصوله لأكثر من 60 بلدا على مستوى العالم.

بينما كانت إدارتا صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، قد أعلنتا تنفيذ خطة مشتركة لإقامة اجتماعات الربيع لعام 2020 المقرر انعقادها في الفترة ما بين 13 إلى 19 أبريل القادم عن بعد وباستخدام شبكات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، في ظل تزايد تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

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