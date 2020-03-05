خبير اقتصادي يتوقع تخفيض “المركزي” لأسعار الفائدة في أبريل المقبل

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بعد إصدار البنك المركزي الأمريكي، قرارًا طارئًا بخفض أسعار الفائدة، بمقدار نصف نقطة مئوية في نطاق من 1 و1.25%، في ظل الإجراءات الاقتصادية لحماية الاقتصاد العالمي من آثار كورونا، وسط الإرباك في السوق العالمية.

توقع ريمون نبيل خبير الأسواق المالية، أن تتجه لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، خلال اجتماعها المقرر أبريل المقبل، لتخفيض الفائدة في ظل وسائل الضغط خلال الفترة المقبلة، موضحا أن البورصة المصرية ما تزال تحت ضغط تراجع الأسواق العالمية بسبب المخاوف المتزايدة لفيروس كورونا الذى بدأ فى الانتشار بشكل سريع فى الآونة الأخيرة والذى أدى إلى هبوط البورصة الأمريكية ما يقرب من 10% خلال أسبوع واحد حيث هبط مؤشر داو جونز ما يقرب من 3000 نقطة خلال أسبوع وهو الهبوط الأقوى فى البورصة الأمريكية منذ 2008 وأيضا كما هو الحال عليه فى مؤشرات البورصة المصرية والذى فقدت خلال أول جلسات الأسبوع ما يقرب من 780 نقطة لتسجل أسوأ أداء لها خلال جلسة واحدة منذ 2008 وحتى الآن.

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وكانت مؤشرات البورصة تراجعت في ختام التعاملات أمس الأربعاء، وانخفض رأس المال السوقي إلى 636,507 مليار جنيه وخسرت نحو 5.3 مليار جنيه، مضغوطًا بمبيعات العرب والأجانب.