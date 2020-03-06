الذهب يتجه لأكبر مكسب أسبوعي في أكثر من 9 سنوات

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شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا، اليوم، متجهة لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أواخر أكتوبر 2011، بفعل مخاوف تفشي فيروس كوروناي.

وارتفع السعر الفوري للذهب نحو 0.2% إلى 1674.20 دولار للأوقية، بعدما صعد أكثر من 2% في الجلسة السابقة، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1675.20 دولار.

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وأكد استراتيجي سوق العملة لدى ديلي إف.إكس إليا سبيفاك، أن الذهب ارتفع لأن الأسواق تتوقع مزيدا من تخفيضات أسعار الفائدة، وارتفع المعدن 5.5% مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة تخوفا من عواقب كورونا.