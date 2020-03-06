الدولار يواصل التراجع عالمياً ويُسجل أدنى مستوياته بسبب فيروس كورونا

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واصل فيروس كورونا تأثيره السلبي بشكل واضح على عملة الدولار الأمريكي على المستوى العالمي، حيث سجلت العملة الأمريكية أدنى مستوى لها على الإطلاق في آخر شهرين أمام العملات العالمية الأخرى.

وتسبب فيروس كورونا في انخفاض معدل طلبات إعانة البطالة الأمريكية مع وصولها إلى 216 ألف طلب فقط في الأسبوع الماضي، فيما هبطت الطلبيات الخاصة بالمصانع بصورة أكبر من التوقعات خلال الأسبوع ذاته.

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يُذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان قد أعلن منذ أيام قليلة ماضية عن خفض معدل الفائدة الأمريكية بسبب فيروس كورونا ومدى تأثيره السلبي على الاقتصاد الأمريكي، إلا أن العديد من المستثمرين يعتقدون أن معدل الفائدة سوف ينخفض مرة أخرى على أقل تقدير خلال شهر مارس الحالي.

وأصبح فيروس كورونا منتشراً بشكل كبير في معظم أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية في الأسابيع القليلة الماضية، ويكفي الإشارة فقط إلى أن عدد المصابين قد ارتفع إلى حوالي 149 شخصاً فيما توفى حوالي 11 شخصاً إثر ذلك الفيروس القاتل.

وتراجعت عملة الدولار بنسبة 6% أمام عملة اليورو الأوروبية، كما تراجعت بنسبة 1% أمام عملة الين اليابانية، فيما تراجعت بنسبة 5% أمام الجنيه الأسترالي، بينما تراجعت أمام الفرنك السويسري بنسبة 8%، علماً بأن ذلك التراجع هو الأكبر على الإطلاق بالنسبة إلى عملة الدولار منذ يوم 6 يناير الماضي من العام الحالي 2020.

ومن المتوقع أن يواصل الدولار تراجعه في شهر مارس الحالي على المستوى العالمي، نظراً إلى استمرار تفشي وانتشار فيروس كورونا بشكل واضح في كافة أنحاء العالم في الوقت الراهن وليس فقط على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية.

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