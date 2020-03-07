“المالية”: صرف رواتب العاملين في الدولة 24 مارس

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أعلنت وزارة المالية، عن صرف رواتب العاملين في الدولة، يوم 24 مارس الجاري، على مدار 4 أيام وحتى 28 من الشهر نفسه، موضحة أن الوزارة سوف تصرف مرتبات وأجور لنحو ما يزيد عن 5.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، عن طريق كروت البنوك والتحويلات المصرفية.

جاء ذلك طبقا للكتاب الدوري الصادر بقرار من الدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن تحديد صرف رواتب العاملين بالدولة، يتم في الفترة من 24 إلى 28 من كل شهر، على أنه في حالة وافق أحد تلك الأيام إجازة رسمية أو أسبوعية يتم عن طريق التحويل لحسابات الرواتب لموظفي الدولة بعد الساعة 12 مساء يوم العمل السابق.

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وكانت وزارة المالية، علنت عن مزيد من إجراءات التيسير على الموظفين من جانب والتيسير على الوحدات الحسابية للجهاز الإداري بالدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية من جانب آخر، بداية من يوليو الماضي، وذلك خلال زيادة عدد أيام الصرف من يومين فقط إلى 4 أيام وحددتها بداية من 24 إلى 28 من كل شهر.