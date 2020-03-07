تفاصيل العملات البلاستيكية التي تصدرها مصر قريبًا

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أعلن البنك المركزي المصري، عن إصدار عملة مصنوعة من مادة البوليمر (البلاستيك) فئة 10 جنيهات، جاء ذلك على خلفية إعلان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، خلال هامش مشاركته في منتدى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية في مدينة الغردقة، أمس، وذلك مع بدء تشغيل مطبعة المركزي الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح نجم، في تصريحات صحفية، أن النقود البلاستيكية تدوم 3 أضعاف عمر نظيرتها الورقية أو البنكنوت.

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وكان البنك المركزي، أعلن في يناير الماضي، اعتزم تدشين أكبر دار نقد في مقره الجديد الجاري بالعاصمة الإدارية، على أن يتم تجهيزها بأحدث ماكينات إنتاج العملات في العالم، على أن تعمل على 4 خطوط لبدء إصدار عملات مصرية “بلاستيكية” لأول مرة من مادة (البوليمر)، وسيتم البدء في تطبيق طباعة العملة البلاستيك على فئة الـ10 جنيهات، وذلك في إطار مواكبة التطورات العالمية في إطار القضاء تدريجيا على الاقتصاد الموازي، ومحاربة تزييف العملة، والسيطرة على السوق النقدي.

وبالرغم من ارتفاع تكلفة إصدار هذه العملات، إلا أنها تعتبر عملات غير ملوثة للبيئة، كما تتمتع بعمر افتراضي أكبر من العملات الورقية”، وجاء إعلان مصر بصك العملة البلاستيكية، بالتزامن مع إعلان منظمة الصحة العالمية عن مخاطر العملات الورقية لما تمثله في انتشار فيروس كورونا المستجد.