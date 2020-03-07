بعد زيادة الدولار.. تفاصيل الشهادات الدولارية في 3 بنوك حكومية

Advertisements

تباينت أسعار الفائدة على الشهادات الدولارية في البنوك العامة (الأهلي – مصر – القاهرة)، ضمن أوعيتها الإدخارية متوسطة الأجل بالعملة الدولارية، وذلك من أجل إتاحة منتج للعملاء من المصريين أو الأجانب الذين يميلون إلى ادخار أموالهم بالعملة الأمريكية، يرصد التقرير التالي أبرز شروط الشهادات الدولارية:

– البنك الأهلي المصري، الذي يقدم 5 أنواع من الأوعية الإدخارية (الشهادات):

Advertisements

* شهادة أهل مصر (ذات آجال 5 سنوات)، ونسبة الفائدة 4.5% سنويًا يصرف العائد كل 3 أشهر، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 500 دولار.

* شهادة أهل مصر (ذات آجال 7 سنوات)، ونسبة الفائدة 5% سنويًا ويصرف العائد 3 أشهر، والحد الأدنى لشراء الشهادة ألف دولار.

* شهادة بلادي (ذات آجال عام واحد)، نسبة الفائدة 3.25% سنويًا، يصرف العائد كل نصف سنة، يبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 100 دولار.

* شهادة بلادي (ذات آجال 3 سنوات) نسبة الفائدة 4% سنويًا، يصرف العائد كل نصف سنة، يبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 100 دولار.

5- شهادة بلادي (ذات آجال 5 سنوات)، نسبة الفائدة 4.75% سنويًا، يصرف العائد كل نصف سنة، يبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 100 دولار.

– بنك مصر:

يقدم 5 أنواع من الشهادات وتنقسم إلى شهادات استثمار إسلامية أو عادية بعائد ثابت أو متغير:

* شهادة دولارية (بعائد ثابت 5 سنوات)، نسبة الفائدة 3.75% سنويًا، دورية صرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 100 دولار.

* شهادة دولارية (ذات آجال 5 سنوات) بعائد ثابت، نسبة الفائدة 4.5% سنويًا، دورية صرف العائد كل ربع سنة، يبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 500 دولار.

* شهادة دولارية عادية بعائد متغير (ذات آجال 3 سنوات)، نسبة الفائدة 2.75% سنويًا، دورية صرف العائد كل نصف سنة، يبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 500 دولار.

* شهادة الاستثمار الإسلامية (ذات آجال 3 سنوات)، نسبة الفائدة 2.75% سنويًا، دورية صرف العائد كل 3 شهور، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 500 دولار.

* شهادة الاستثمار الإسلامية (ذات آجال 5 سنوات)، نسبة الفائدة 3.25% سنويًا، دورية صرف العائد كل شهر، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من ألف دولار.

– بنك القاهرة:

يقدم 3 أنواع من الشهادات الدولارية:

* شهادة دولارية (ذات آجال 3 سنوات)، نسبة الفائدة 2.5% سنويًا، دورية صرف العائد كل نصف سنة، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 100 دولار.

* شهادة دولارية (ذات آجال 3 سنوات) بعائد متغير، نسبة الفائدة حاليًا 2.79% سنويًا، دورية صرف العائد كل ربع سنة، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 100 دولار.

* شهادة دولارية (ذات آجال 5 سنوات) بعائد ثابت، نسبة الفائدة 3.25% سنويًا، دورية صرف العائد كل شهر أو 3.75% يصرف كل ربع سنة، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 100 دولار.