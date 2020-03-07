برويليت يؤكد دعم أمريكا لمنتدى غاز شرق المتوسط بقيادة مصر

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قال دان برويليت وزير الطاقة الأمريكي، اليوم، إن الولايات المتحدة تدعم منتدى غاز شرق المتوسط تحت قيادة مصر، مشيرًا إلى أنه يفتخر بكونها مرشحة للانضمام إليه بصفة مراقب،

مضيفًا أن المنتدى يحقق أمن الطاقة وتوفير الغاز الطبيعي وذلك بتكلفة مناسبة فضلًا عن دفع مسارات السلام والازدهار والتنمية بالمنطقة.

وأضاف وزير الطاقة الأمريكي، خلال لقاءه مع طارق الملا وزير البترول، أن تطور تكنولوجيا صناعة البترول والغاز في العالم أمرا شديد الأهمية، كما أن دول المنتدى تسعى للوصول لاكتشافات الغاز الحالية واطلاق العنان لمصادرها الوفيرة من الطاقة، مشيدا بإنجازات قطاع الطاقة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بالتزامن مع التقدم الاقتصادي الملموس تحت راية الإصلاح الذي يشهده البلاد خلال الآونة الأخيرة تحت إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع لتعزيز التعاون الفني والتكنولوجي مع مصر في مجال الطاقة في ضوء إطلاق أول حوار استراتيجي في مجال الطاقة العام الماضي، مؤكدًا استعدادها لدعم صناعة الطاقة في مصر ونقل الخبرات الفنية والتكنولوجية وذلك بالتعاون مع وزارتى البترول والكهرباء في مصر ومن خلال المركزين الوطنيين لتكنولوجيا الطاقة والطاقة المتجددة بالولايات المتحدة.