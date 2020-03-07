البنك الأهلي يُعلن إتاحة 4 حسابات توفير بعوائد عالية .. تعرف عليها

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أعلن البنك الأهلي المصري عن إتاحة 4 أنواع من حسابات التوفير لكافة المدخرين من عملاء البنك، وذلك في إطار سعي مسؤولي البنك إلى زيادة وتنويع الأوعية الادخارية حتى تُناسب جميع عملاء البنك في نهاية المطاف.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بكل نوع من أنواع حسابات التوفير الأربعة، علماً بأن هذه الحسابات تمتاز بعوائد مرتفعة ومغرية للغاية لجميع العملاء بعكس بعض البنوك الأخرى.

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ويبحث العملاء دائماً سواء في البنك الأهلي المصري أو حتى في أي بنك آخر عن مصادر من أجل زيادة أموالهم، وبالتالي تُعتبر حسابات التوفير إضافة إلى الشهادات الادخارية هي الطريقة الأمثل من أجل الحصول على أرباح بنسب متفاوتة من بنك إلى آخر.

وإليكم الآن كل التفاصيل المتعلقة بحسابات التوفير التي أعلن البنك الأهلي المصري عن إتاحتها لكل عملاء البنك:

حساب توفير عادي / يمكن فتح ذلك الحساب بداية من مبلغ 1000 جنيه كحد أدنى مع العلم بأن عملية احتساب العائد عليه تبدأ من مبلغ 3001 جنيه، وتصل نسبة العائد في ذلك الحساب إلى 7.7% بصفة شهرية أو 7.75% بصفة ربع سنوية أو 7.85% بصفة نصف سنوية أو 8% بصفة سنوية، كما يتم تقسيم ذلك الحساب إلى عدة شرائح بناءً على حجم المدخرات فيه. حساب توفير المستقبل / يمكن فتح ذلك الحساب بداية من مبلغ 500 جنيه كحد أدنى مع العلم بأن عملية احتساب العائد عليه تبدأ من مبلغ 3001 جنيه، وتصل نسبة العائد في ذلك الحساب إلى 7.25% بصفة شهرية أو 7.30% بصفة ربع سنوية أو 7.35% بصفة نصف سنوية أو 7.50 بصفة سنوية، كما يمنح ذلك الحساب صاحبه تأمين مجاني على الحياة إضافة إلى إمكانية إصدار محفظة فون كاش بدون مصاريف لمدة سنة. حساب توفير المدخر الصغير ذو الجوائز / يمكن فتح ذلك الحساب بداية من مبلغ 1000 جنيه كحد أدنى مع العلم بأن عملية احتساب العائد عليه تبدأ من مبلغ 3001 جنيه، وتصل نسبة العائد في ذلك الحساب إلى 8% بصفة سنوية، كما يمكن فتح ذلك الحساب باسم أكثر من شخص في ذات التوقيت، علماً بأن كل 100 جنيه في الحساب يكون لديها الفرصة للدخول على السحب من أجل الفوز بجائزة قيمتها إما 60 أو 30 أو 10 آلاف جنيه سنوياً. حساب توفير المعاش / يمكن فتح ذلك الحساب بداية من مبلغ 5000 جنيه كحد أدنى وحتى مبلغ مليون جنيه كحد أقصى مع العلم بأن عملية احتساب العائد عليه تبدأ من مبلغ 1000 جنيه، وتصل نسبة العائد في ذلك الحساب إلى 8% بصفة شهرية،

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