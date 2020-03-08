صعد في القاهرة.. سعر صرف الدولار في 11 بنكا اليوم

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شهد سعر صرف الدولار ارتفاعا مقابل الجنيه، ببنك القاهرة في بداية التعاملات اليومية، مقارنة بمستواه الخميس الماضي، فيما شهد استقرار في 10 بنوك أخرى.

وسجل سعر صرف العملة الأمريكية قرشا في بنك القاهرة وبلغ نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

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فيما شهد سعر الورقة الخضراء استقرارا في عدة بنوك، فسجل في بنك الإسكندرية 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع، وبلغ في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وقناة السويس نحو 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

وسجل في بنوك “التجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول” نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، كما شهد استقرار في بنك البركة وسجل 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 15.61 جنيه، و15.71 جنيه للبيع.