تعرف على أسعار الدولار في البنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد 8/3/2020

Advertisements

شهدت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعاً ملحوظاً في بعض البنوك داخل مصر مع نهاية تعاملات اليوم الأحد أمام عملة الجنيه المصري، وفي مقابل ذلك استقر سعر صرف الدولار في معظم البنوك الأخرى، بينما لم يتراجع سوى في بنك وحيد فقط لا غير وهو بنك البركة.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال أسعار الدولار مع نهاية تعاملات اليوم الأحد في كافة البنوك المعروفة داخل مصر، علماً بأن الشد والجذب لا يزال متواصلاً بشكل واضح بين عملة الدولار الأمريكي وبين عملة الجنيه المصري على مدار الأشهر الماضية.

Advertisements

وكانت عملة الجنيه قد نجحت في استعادة شيئاً من هيبتها المفقودة مع بداية العام الحالي 2020، ولكن هذه الهيبة سرعان ما ضاعت بسبب انتشار وتفشي فيروس كورونا في كافة أنحاء العالم.

وهو الفيروس القاتل الذي كان له تأثير سلبي واضح للغاية سواء على حركة التجارة والاقتصاد العالمي أو خاصة على الاقتصاد المصري، مما أسفر عن ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسابيع القليلة الماضية مع احتمالية استمرار الوضع حتى نهاية العام الجاري، حتى وإن تم القضاء على وباء فيروس كورونا في العالم بأكمله.

وإليكم الآن أسعار الدولار في أشهر البنوك داخل مصر مع نهاية تعاملات اليوم الأحد 8 مارس 2020:

البنك المركزي، سعر بيع الدولار 15.69 جنيه / سعر شراء الدولار 15.59 جنيه.

بنك الإسكندرية، سعر بيع الدولار 15.68 جنيه / سعر شراء الدولار 15.58 جنيه.

بنك القاهرة، سعر بيع الدولار 15.69 جنيه / سعر شراء الدولار 15.59 جنيه.

بنك التعمير والإسكان، سعر بيع الدولار 15.70 جنيه / سعر شراء الدولار 15.60 جنيه.

بنك كريدي أجريكول، سعر بيع الدولار 15.70 جنيه / سعر شراء الدولار 15.60 جنيه.

بنك البركة، سعر بيع الدولار 15.69 جنيه / سعر شراء الدولار 15.59 جنيه.

البنك الأهلي المصري، سعر بيع الدولار 15.68 جنيه / سعر شراء الدولار 15.58 جنيه.

بنك مصر، سعر بيع الدولار 15.68 جنيه / سعر شراء الدولار 15.58 جنيه.

بنك قناة السويس، سعر بيع الدولار 15.68 جنيه / سعر شراء الدولار 15.58 جنيه.

البنك التجاري الدولي، سعر بيع الدولار 15.69 جنيه / سعر شراء الدولار 15.59 جنيه.

البنك العربي الأفريقي، سعر بيع الدولار 15.69 جنيه / سعر شراء الدولار 15.59 جنيه.

بنك أبوظبي الإسلامي، سعر بيع الدولار 15.71 جنيه / سعر شراء الدولار 15.61 جنيه.

إقرأ أيضاً: مبيعات السيارات التركية تنجح في تصدر قائمة الأكثر مبيعاً في يناير 2020