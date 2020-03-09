تراجع أسعار الذهب 1% عن أعلى مستوى في 7 سنوات 

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شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنسبة 1%، اليوم، مع بيع المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح، بعد ارتفاعه إلى أكثر من 1700 دولار للأوقية، للمرة الأولى، في أكثر من 7 سنوات، خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وهبط سعر الذهب، في المعاملات الفورية نحو 0.6% إلى 1663.35 دولار للأوقية، بعد ملامسته لأعلى مستوياته منذ ديسمبر 2012 عند 1702.56 دولار في وقت سابق، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1665.30 دولار.

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كما تراجعت الأسهم العالمية وانخفضت العقود الآجلة للأسهم 5%، نتيجة لسعي المستثمرين لشراء الأصول، وقال المحلل لدى أواندا جيفري هالي، إن أسعار الذهب ارتفعت 1.7%، في وقت سابق، لإقبال الكثيرين على الملاذات الآمنة.

وعن المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة نحو 3.9% إلى 16.63 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 4% إلى 2463 دولارًا للأوقية، كما هبط البلاتين 3% إلى 873.50 دولار للأوقية.