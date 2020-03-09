أسعار الذهب ترتفع في السوق المحلية 3 جنيهات

Advertisements

قال سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية نادي نجيب، إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا في السوق المحلية، خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياته، أمس.

وأضاف نجيب أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 728 جنيها مقابل 725 جنيها، أمس، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 624 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 832 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 5 آلاف و824 جنيها.

Advertisements

وذكرت وكالة “بلومبرج”، أن أسعار الذهب العالمية ارتفعت، خلال منتصف تعاملات اليوم، وشهد سعر الأوقية ارتفاعًا بلغ 3.6 دولار بنسبة 0.22% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وسجل نحو 1677 دولارًا للأوقية.