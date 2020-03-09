“حديد عز” تعلن رفع أسعار الحديد 114 جنيها

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أعلنت شركة حديد عز عن أسعار جديدة لطن حديد التسليح، حيث زادت نحو 114 جنيها في الطن تسليم المصنع، ووصل سعر حديد عز بدءًا من اليوم، إلى 10 آلاف و214 جنيها للطن شاملة ضريبة المبيعات.

كان البنك المركزي كشف عن أن مبيعات حديد التسليح خلال شهر ديسمبر الماضي، ؤانخفضت بمعدل 18.8% عن شهر نوفمبر السابق، وأكد البنك المركزي أن تراجع المبيعات جاء رغم ارتفاع حجم الإنتاج من حديد التسليح بمعدل 58% عن الشهر السابق.

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وأكد أن أسعار حديد التسليح للمستهلك ارتفعت خلال ديسمبر الماضي بنسبة 1.3%.