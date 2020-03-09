مجلس الوزراء يُقرر زيادة الاستثمارات الحكومية حفاظاً على ارتفاع معدلات النمو

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أكد رئيس مجلس الوزراء اليوم الإثنين أن مشروع الموازنة العالمية للعام المالي 2020 / 2021 سوف يشهد زيادة هائلة لا مثيل لها على الإطلاق في الاستثمارات الحكومية على مستوى قطاعي التعليم والصحة.

وأشار أيضاً على هامش لقائه اليوم مع وزير المالية إضافة إلى رئيس قطاع الموازنة إلى أن هذه الزيادة في الاستثمارات الحكومية سوف يكون الهدف الرئيسي منها هو الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة في الآونة الأخيرة.

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وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الاستثمارات أيضاً سوف تكون من نصيب سكان القرى من أجل توفير معيشة كريمة لهم، على أن يتم عرض المشروع بالتفصيل على رئيس جمهورية مصر العربية في الأيام القادمة.

ومن جانبه، أوضح وزير المالية أن الاستثمار الزائد في قطاع الصحة إضافة إلى قطاع التعليم سوف يُساهم في تحسين معيشة المواطنين بصفة عامة.

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