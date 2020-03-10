انخفاض أسعار الذهب 1% خلال الجلسة السابقة

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شهدت أسعار الذهب انخفاضا بنحو 1%، اليوم، ليتراجع عن تلك القفزة التي حققها خلال الجلسة السابقة متجاوزًا مستوى 1700 دولار، بعدما رفعت آمال إجراءات تحفيز عالمية من أجل التخفيف من التأثير الاقتصادي لتفشي فيروس فيروس كورونا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.4% لـ1656.24 دولار للأونصة بحلول الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، وذلك بعدما لامست أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2012 عند 1702.56 دولار أمس، بسبب مخاوف من الانتشار العالمي للمرض، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1% لـ1657.10 دولار.

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وأكد ستيفن إينس كبير خبراء استراتيجيات السوق في آكسي كورب، أن الإقبال على المخاطر يعود بسبب إجراءات السياسة المالية التي تصدر عن الولايات المتحدة واليابان وهذا سلبي للذهب على المدى القصير، بينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ العديد من الخطوات الكبرى من أجل إعداد اقتصاد بلاده لمواجه أثر انتشار كورونا.

وكانت حيازات إس.بي.دي.آر جولد ترست، إن أكبر صندوق مؤشرات متداولة مدعوم بالذهب في العالم، إلى 30.99 مليون أوقية وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2016.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.5% لـ2502.99 دولار للأونصة، بعد أن لامس مستوى قرب أقل سعر في شهر في الجلسة السابقة. وزادت الفضة 0.2% لـ17.01 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 1.5% لـ875.24 دولار للأونصة.