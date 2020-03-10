“ارتفع سعره في بنك البركة فقط”.. استقرار أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم

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شهدت أسعار الدولار، ارتفاعا في بنك البركة، مع بداية تعاملات اليوم، مقارنة بمستواه مساء أمس، فيما ارتفع سعر الشراء فقط في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وحافظ على سعره في 9 بنوك أخرى.

وزاد سعر الدولار الأمريكي 7 قروش في بنك البركة فبلغ 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر شراء العملة الخضراء قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.67 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 15.76 جنيه، بينما حافظ على سعره في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

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واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الإسكندرية، وبنك قناة السويس، وبنك التعمير والإسكان، وبنك كريدي أجريكول عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.