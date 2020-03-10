انخفاض أسعار الذهب 3 جنيهات في السوق المحلية

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قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب في الغرف التجارية في القاهرة، إن أسعار الذهب في الانخفاض في السوق المحلية، مرة أخرى، خلال تعاملات اليوم، وذلك مقارنة بمستوياتها أمس، حيث انخفض الجرام الواحد بنحو 3 جنيهات.

وأضاف نجيب، في تصريحات صحفية، أن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 731 جنيها مقابل 734 جنيها بمنتصف تعاملات أمس، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 627 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 835 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 5848 جنيها.

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جاء ذلك بعدما ارتفعت أسعار الذهب بنحو 9 جنيهات للجرام الواحد، أمس الاثنين، وذلك تآثرا بسعر المعدن عالميا.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال منتصف تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم ارتفاعا بقيمة 19.5دولار بنسبة 1.16% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1660 دولارا للأوقية،