زيادة في أبو ظبي الإسلامي.. أسعار الدولار خلال التعاملات الصباحية

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شهد سعر الدولار، استقرارا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية، اليوم، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، بينما حافظ على سعره في بنك الأهلي المصري، وبنك مصر عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية، عند مستواها في بنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك التعمير والإسكان، وبنك كريدي أجريكول، وبنك قناة السويس، وبنك البركة عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، فيما استقر في بنك الإسكندرية عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

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وارتفع سعر العملة الخضراء، قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي محققة 15.68 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 15.77 جنيه.