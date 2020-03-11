استمرار تراجع الذهب في السوق المحلية

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أوضح نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب في الغرف التجارية بالقاهرة، تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، حيث انخفض سعر الجرام بنحو 3 جنيهات مقارنة بمستواه أمس، مستمرا في التراجع لليوم الثاني على التوالي بنفس القيمة، بعدما سجل رقما قياسيا أمس الأول.

وأضاف نجيب، في تصريحات صحفية، أن سعر جرام الذهب عيار 21 واصل التراجع خلال اليوم الثاني إلى 728 جنيها مقابل 731 جنيها أمس، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 624 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 832 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 5824 جنيها.

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وكانت بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم ارتفاعا بقيمة 12 دولارا بنسبة 0.74% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1661 دولارا.