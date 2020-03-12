تراجع الدولار عالميا خلال تعاملات اليوم

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شهدت أسعار الدولار، اليوم، انخفاضا في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بسبب إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث هبط الدولار 1% إلى 103.32 ين،بما يصل إلى 0.6% إلى 1.1333 مقابل اليورو وخسر 0.6% أمام الفرنك السويسري الذي يعد ملاذا آمنا.

وقال ترامب، أمس، إمه منع دخول القادمين من 26 دولة أوروبية إلى الولايات المتحدة لمدة شهر، وذلك في إطار الخطوات الاقتصادية لمواجهة الفيروس، لكن كلمته التي أدلى بها من المكتب البيضاوي تنقصها تفاصيل عن الإجراءات الطبية عدا تطمينات بأن “الفيروس ليست لديه أي فرصة أمامنا”.

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وقال موه سيونج سيم الخبير الاستراتيجي في العملات ببنك سنغافورة “كانت السوق تتطلع للمزيد، كما حظر السفر جزء من الحل، لكن الأجزاء الأكثر أهمية لا تزال ناقصة. وهي في الحقيقة الإجراءات المتعلقة بالصحة العامة: إجازات مرضية مدفوعة الأجر وفحوص وعلاج مجانا”.