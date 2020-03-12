“كابيتال إيكونوميكس” يتوقع خفض الفائدة أبريل المقبل

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أعلنت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، عن توقعاتها باسئناف البنك المركزي، دورة التيسير النقدي في اجتماع لجنة السياسات النقدية مطلع أبريل المقبل، بينما توقعت خفض الفائدة بسبب انتشار فيروس كورونا وانخفاض معدل التضخم إلى ما دون النطاق الأدنى من مستهدف المركزي للتضخم، جاء ذلك حسبما ذكرت المؤسسة في أحدث تقاريرها.

وأعربت المؤسسة، عن توقعها بأن تصل معدلات الفائدة بين 10% مع آخر 2020 إلى 9.5 مع نهاية 2021.

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جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم الأساسي السنوي استقر عند 4.9% في فبراير 2020، مقابل 6.8% في يناير 2020، بينما قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، في اجتماعها الشهر الماضي تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري.

وكان “المركزي” اتبع خلال العام الماضي سياسة التيسير النقدي وخفض معدل الفائدة 4 مرات في 2019 بمقدار 450 نقطة أساس، منها 3 مرات على التوالي إلى جانب خفض ببداية 2019 في فبراير.